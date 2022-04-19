/693049/محافظ-بني-سويف-يبحث-مشروع-لصناعات-الغزل-والنسيج-بتكلفة-150-مليون-دولار
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم" المهندس على والى ، ممثل عن مجموعة استثمارية تعمل في مجال غزل وصناعة النسيج ، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، الأستاذ عمرو إلهامي المدير التنفيذي لصندوق التطوير العقاري لصندوق مصر السيادي ، الأستاذة لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة.
دوت الخليج
حيث تم بحث الفرص الاستثمارية وإمكانية توفير قطعة الأرض اللازمة لإقامة مصنع في مجال صناعات الغزل والنسيج ، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار ، وتوفير 1500 عامل " فرص عمل متوقعة" بعد الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل
بني سويف لديها 8 مناطق صناعية
واستعرض المحافظ الفرص المتاحة، مؤكداً أن بني سويف لديها حالياً 8 مناطق صناعية، بجانب الخطوات العملية الجاري تنفيذها لإنشاء منطقة صناعة نباتات طبية وعطرية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على المشروع ومشروع قرار رئاسة مجلس الوزراء بتخصيص المساحة اللازمة، منوها عن أن بني سويف تحتضن شركات ومصانع عالمية كبرى في مجالات الإليكترونيات والغزل والنسيج والصناعات الثقيلة ، مشيراً إلى أن المحافظة في الفترة الحالية تعتبر من المحافظات الواعدة استثمارياً ،خاصة بعد تنفيذ مشروعات قومية عملاقة في مجال البنية التحتية والطاقة أضافت ميزات تنافسية ونسبية لمواردها في هذا المجال
الاتفاق على موقع المصنع
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موقع قطعة الأرض المقترحة بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية ، حيث كلف المحافظ الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن ، والسير في الخطوات والإجراءات المطلوبة ، بداية من إرسال المجموعة الاستثمارية لخطاب رسمي يتضمن تفاصيل المشروع والمطالب والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك ، للسعى قدماً بالتنسيق مع الجهات المختصة لتلبيتها
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