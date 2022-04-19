/693044/تضامن-النواب-تناقش-سواقط-بطاقات-التموين-بداية-من-ديسمبر-2020-صور

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة النائب الدكنور عبد الهادي القصبي، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بتاريخ 1/2/2022، بشأن سواقط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها، وتم توجيه الدعوة إلى وزارة التموين.

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