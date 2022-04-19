/693041/الأعلى-للإعلام-يحقق-في-شكاوى-الأهلي-ضد-خالد-الغندور

استمع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأقوال كلاً من الإعلامي محمد شبانه قناة etc والإعلامي خالد الغندور قناة الزمالك، في الشكاوى المقدمة ضدهما من ناديي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة. وقرر المجلس استكمال التحقيقات بعد تفريغ الشرائط والفيديوهات واستكمال الجوانب القانونية.

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وشدد المجلس على ضرورة التزام الجميع بالأكواد الإعلامية الرياضية وميثاق الشرف الإعلامي، وقرارات الإعلاميين والنقد الرياضيين في المؤتمر الذي عقد بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 23 فبراير 2022.

كانت إدارة النادي الأهلي قد قررت تقديم شكوى صباح غدٍ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد خالد الغندور، وما يقوم به من تدوينات عبر حسابه الرسمي على «الفيسبوك»، كلها غير حقيقية، والتي تهدف إلى تحريض جماهير الرجاء المغربي ضد فريق الأهلي، الذي سوف يتوجه إلى المغرب صباح غدٍ لخوض مباراة العودة في دور الثمانية لدوري الأبطال، والمحدد لها الجمعة المقبل بمركب محمد الخامس.

الأعلى للإعلام يحقق في شكاوى الأهلي ضد خالد الغندور

وأصدر النادي الأهلي بيانًا، أمس، الإثنين، طالب فيه باتخاذ اللازم قانونًا حيال خالد الغندور وما يفعله لإثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية وخلق أجواء غير طيبة حول المباراة. خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بهذه التصرفات عند مواجهات الأهلي مع بعض الفرق العربية.

وأشار بيان النادي الأهلي إلى أنه قد حدث ذلك التحريض من خالد الغندور عند ملاقاة الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2018، وكذلك عند لقاء الأهلي شقيقه الهلال السوداني في دور المجموعات 2020.