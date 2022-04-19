/693043/الأعلى-للإعلام-حجب-12-موقعا-للإساءة-وامتهان-الأديان

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جلسته الأخيرة، 11 قراراً بغلق وحجب بعض المواقع الإلكترونية والحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات على يوتيوب، وتطبيق إلكتروني، وذلك لمخالفتهم الأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي أو الصحفي، وكذلك عدم الترخيص وفقاً للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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وتعددت أسباب الحجب والمنع من نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، كذلك إذا تم تأسيس مواقع إلكترونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وذلك وفقاً للقانون رقم 180 لسنة 2018.

الأعلى للإعلام: حجب 12 موقعاً للإساءة وامتهان الأديان

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استمع لأقوال كلاً من الإعلامي محمد شبانه قناة etc والإعلامي خالد الغندور قناة الزمالك، في الشكاوى المقدمة ضدهما من ناديي الأهلي والزمالك واتحاد الكرة. وقرر المجلس استكمال التحقيقات بعد تفريغ الشرائط والفيديوهات واستكمال الجوانب القانونية.

وشدد المجلس على ضرورة التزام الجميع بالأكواد الإعلامية الرياضية وميثاق الشرف الإعلامي، وقرارات الإعلاميين والنقد الرياضيين في المؤتمر الذي عقد بمقر المجلس الأعلى بتاريخ 23 فبراير 2022.