/693040/محلية-النواب--تناقش-تأخر-محافظة-الجيزة-عن-إصدار-قراري-تخصيص-بدون-مقابل-لقطعتي-أرض-بشتيل-وشنباري-صور

ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الطويل، بشأن تأخر محافظة الجيزة عن إصدار قراري تخصيص بدون مقابل، لقطعتي أرض أملاك دولة بقريتي بشتيل، وشنباري، ومساحتهما (175م2)، (117م2) لصالح الهيئة القومية للبريد لإنشاء مكتبي بريد نموذجيين، وذلك بالرغم من تقدم الهيئة بطلبات للمحافظة، والتزام الهيئة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للإنشاء.

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