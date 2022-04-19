بعد فيديو زيزي عادل.. رنا سماحة: «اعتزلوا وانتوا ساكتين كفاية تقحموا الحرام والحلال»

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دوت الخليج يرصد تعليق رنا سماحة على اعتزال زيزي عادل

رنا سماحة وزيزي عادل

كتبت الفنانة رنا سماحة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “جماعة ما تعتزلوا وأنتوا ساكتين، وكفاية بقى تقحموا الحرام والحلال”.

وتابعت: “ربنا يهديكوا ويهدينا انتوا حرين في قراراتكم وتُحترم.. وملناش دعوة بيها أو تفاصيلها أصلًا، مش لازم الخطب.. اعتزلوا من غير مزايدة علينا الله يباركلكوا، أما بالنسبة للحلال والحرام في نصيحة”.

واستكملت تعليقها: “أٌقروا كويس وابحثوا كثير قبل ما تصدروا للناس أفكاركوا، واللي مش عاجبة البوست بتاعي ميعلقش عليه”.

اعتزال زيزي عادل

يشار أن الفنانة زيزي عادل كانت قد أعلنت اعتزالها من خلال فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام قالت خلاله: “أنا طالعة النهاردة أقول أهم وأحلى خبر في حياتي.. قررت أسيب مهنة المطربة والقرار أنا مخدتهوش امبارح أنا وخداه من فترة كبيرة جدا”.

وأضافت: “بس يمكن مطلعتش قلت وقتها لأنى كنت حابة أتكلم مع نفسى ومع الناس القريبة أوى.. الناس القريبة منى عارفين نفسهم ولما قلتلهم على القرار شجعونى ودعمونى كمان، ويمكن قرار الاعتزال ده بيبعدنى عن أكتر مغريات الحياة وهى الشهرة والأضواء”.

واستكملت زيزي عادل: “أنا ببعد عن الفن عشان بقرب من ربنا، والفترة اللى فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت ان القرآن بيقولى إنى لازم أكون ست ملتزمة، وبحاول على قد ما بقدر أكون ملتزمة وهتستغربوا شوية انى طالعة بشعرى ومش محجبة، ويمكن ده لأنى لسه ربنا لم ينعم عليا بالحجاب”.

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وقالت أيضًا: وبدعى ربنا يتممها عليا، وكل حاجة بتيجى خطوة خطوة ومفيش حاجة بتيجى مرة واحدة.. أنا عاوزة أقول كمان الفن هو مصدر دخلى ورزقى”.

وتابعت زيزي عادل: “وأنا بسيب حاجة بعيش منها وسيبتها وعارفة إن ربنا هيرزقنى، وأنا راضية جدا عن قرارى ومبسوطة جدا بيه وحابة اللى جاى جدا وحاسة إن حياتى اختلفت تماما.. يمكن لما أخدت القرار تعرضت لمواقف واللى تسمى اختبار من ربنا”.