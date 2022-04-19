/693037/هيئة-البريد-تستجيب-لطلب-نائب-التنسيقية-بشأن-تشغيل-مكتب-بريد-كفر-عزب-غنيم-بالقليوبية

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه بناء علي الطلب الذي تقدم به بشأن عدم استلام وتشغيل مكتب بريد كفر عزب غنيم التابع لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، حضرت صباح اليوم، اللجنة التابعة للهيئة العامة للبريد، لمعاينة مقر مكتب البريد تمهيداً لاستلامه واستكمال أعمال تشطيبه وتشغيله.

دوت الخليج

هيئة البريد تستجيب لطلب نائب التنسيقية بشأن تشغيل مكتب بريد كفر عزب غنيم بالقليوبية

وقال النائب عمرو درويش، أثناء مناقشة الحساب الختامى 20-21 خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ،أنة يوجد خلل في الحساب الختامي للموازنة والاستجابة لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ،لافتا إلي أن الجهاز المركزى للمحاسبات أستوفي كافة ملاحظاته علي الحساب الختامي في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف درويش، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنة هناك خلل حقيقي في الحساب الختامي، وهو أمر يستدعي من الحكومة الاستجابة الفورية لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، لتلافي تلك المشاكل المتكررة خلال الموازنات السابقة والحالية.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب " الموازنة مثقلة ومحملة بديون عديدة، والمواطن المصري الان يعيش تحت ضغط الاصلاح الاقتصادي، ويجب أن تصنع له متنفسا حقيقي، ومن بيها فتح ملف التصالح في مخالفات البناء، واشتراطات البناء والايجارات القديمة ، وقانون التأمين الاجتماعي.