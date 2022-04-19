البرلمان يوافق نهائيا علي إعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط.. ونواب: نشهد طفرة حقيقية في قطاع النقل..ويؤكدون: القطاع الخاص يشارك بقوة فى التنمية

/693036/البرلمان-يوافق-نهائيا-علي-إعادة-تسليم-محطة-الحاويات-الثانية-بميناء-دمياط-ونواب-نشهد-طفرة-حقيقية-في-قطاع-النقلويؤكدون-القطاع-الخاص-يشارك-بقوة-فى-التنمية

وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (دوت الخليج 1) بميناء دمياط. دوت الخليج

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، قال النائب علاء عابد، أن مشروع القانون، يستهدف استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية، وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، والتنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات (يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام.

علاء عابد يستعرض أمام الجلسة العامة تقرير حول منح بناء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط لشركات مساهمة

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، أن مشروع القانون واتفاقية الالتزام المرافقة له ستحقق عدة أهداف من أهمها:وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلي مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وأيضا الإسهام في إحداث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة لميناء دمياط.

وكشف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، عن أن مشروع القانون سيعمل على تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط في مجال النقل البحري من خلال إستقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولي من بداية تشغيل هذا المشروع، علي أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلي 4 ملايين حاوية في السنة ، ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجاري تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية.

وتابع عابد ، أن الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات وأيضا جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط ، ضخ استثمارات جديدة إلي السوق الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب علي مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي.

كما أشار عابد ، إلى أنه يؤدي إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي ، مراعاة ضوابط حماية البيئة في محطة الحاويات الجديدة مما يساعد علي حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع ، المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.

النائب عمرو هندى: مصر تشهد طفره كبيرة بقطاع النقل...والقطاع الخاص يشارك بقوة فى التنمية

و أكد النائب عمرو هندى، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن قطاع النقل يشهد نقلة كبيرة وتبذل فيه جهود متواصلة من أجل الأفضل، وذلك من خلال الحكومة أو بمشاركة القطاع الخاص والذى أصبح له دور كبير فى هذا القطاع أيضا.

ولفت النائب عمرو هندى إلى أن مصر تقدمت كثيرا فى قطاع النقل وخاصة على مستوى شبكة الطرق التى أصبحت تملكها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود تصب فى صالح التنمية.

النائب هشام حسين يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص فى دعم بيئة الاستثمار فى مصر

وأكد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بشكل فعال فى دعم بيئة الاستثمار فى مصر وذلك من أجل مزيد من الاستثمارات بما يدعم الاقتصاد الوطني ويصب فى صالح الوطن.

ولفت إلى أن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى دعم بيئة الاستثمار فى مصر من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية لصالح الإقتصاد الوطنى وهذا دور مهم على الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة فى ضوء الجهود التى تبذل لتحسين بيئة الاستمثار فى مصر .

محمد الحسينى: قطاع النقل يشهد نقلة نوعية..والنائب علاء عابد«صنايعى شاطر»

ووجه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية والتقدير للنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، واصفا إياه «بالصنايعى الشاطر»، كما وجه الشكر أيضا لوزير النقل الفريق كامل الوزير على جهد ودوره فى النهوض بقطاع النقل بمصر.

وأكد النائب محمد الحسينى على أن مصر تشهد نقلة حقيقة بقطاع النقل والدولة تعمل على النهوض به وتطويره مثلما حدث فى قطاع الكهرباء وتم تحقيق نتائج إيجابية، موجها الشكر لرئيس لجنة النقل بمجلس النواب .