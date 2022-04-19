/693035/خالد-خلف-الله-يطالب-بسيارات-بريدية-متنقلة-لتقديم-الخدمات-للجمهور-بنجع-حمادي

تقدم النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب عضو مستقبل وطن بقنا، بطلب الى وزارة الاتصالات ورئيس الهيئة القوميه للبريد ، لتخصيص عدد من السيارات البريدية المتنقلة المجهزة باحدث الوسائل التكنولوجيه ، لتقديم الخدمات البريديه الي اهالي وقري ومراكز نجع حمادي ودشنا والوقف بقنا لتحقيق الاستراتيجية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي التى ينفذها البريد المصرى وتقديم الخدمات البريدية للمواطنين .

دوت الخليج

خالد خلف الله يطالب بسيارات بريدية متنقلة لتقديم الخدمات للجمهور بنجع حمادي

واكد خلف الله بان هناك نقص في الخدمات البريدية في معظم القري والمراكز مما يتسبب في حالة الزحام ، للحصول علي الخدمات البريدية التي تقدم للجمهور خاصة كبار السن وأصحاب الامراض والغير قادرين بالاضافة الي مراعاة الاجراءات الاحترازية ، الامر الذي يستوجب دعم مراكز قنا بسيارات البريد المتنقلة حيث ان المراكز الثلاثة يبلغ تعدادهم مايزيد علي مليون نسمه وهي كثافه عاليه تتطلب مزيد من الدعم لهذه الفئات طالبي الخدمه .

ولفت خلف الله الي ان سيارات البريد المتنقله مجهزة بأعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة ومزودة بماكينات صراف آلى "ATM"، وتؤدى جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري، سواء كانت حكومية او مالية او بريدية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية، وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضى وصرف الحوالات المالية والمعاشات، بالإضافة الي الخدمات الأخرى.