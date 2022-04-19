«تامر حبيب لم يحبني ونشأت بعائلة كلها سيدات».. أبرز تصريحات أحمد فهمي

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دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات أحمد فهمي

تصريحات أحمد فهمي في برنامج اتنين اتنين

تحدث الفنان أحمد فهمي عن موقف جمعه بالسيناريست تامر حبيب الذي لم يكن على وفاق معه وذلك بسببب مسلسل طريقي الذي قدمت بطولته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأشار إلى أنه كان رافض مشاركته بالعمل.

وأشار إلى أنه شخص صريح جدًا، ولا يصل لمرحلة الكره تجاه أحد، لكنه ينهي العلاقة تمامًا إذا لم يجد أمل، وكان مثاله على الحب والكراهية، علاقته بالسيناريست تامر حبيب، الذي كان لا يحبه في البداية، وكان رافضًا مشاركته في مسلسل طريقي.

وتابع: “تامر حبيب لم يكن يرغب في مشاركته في العمل، لكن المخرج أحمد شاكر كان يرشحني بقوة، وأثناء عملنا معًا على عدد من الملاحظات على الورق أعجبنا ببعضنا، ومن هذه اللحظة أصبحنا صديقين، وقالي أنا مكنتش بحبك”.

واستكمل كلامه: أنا نشأت في عائلة كلها سيدات عندي أم وخمس أخوات بنات وأبويا توفى وأنا بدرس، وكنت طوال الوقت أشعر أنني مسئول مني أشخاص كثيرين”.

أحمد فهمي راديو إنرجي

وقال المطرب أحمد فهمي في لقائه الإذاعي على راديو إنرجي : “كل الأمور في الحياة هي اتنين اتنين دائمًا، مثل الخير والشر والرجل والمرأة”، وفيما يخص ثنائية النجاح والفشل أوضح أنهما مرتبطين ببعضهما معلقًا: “أي خطأ هو فرصة للتعلم منه وتجنبه فيما بعد لتحقيق النجاح والهدف المطلوب”.

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وأوضح أحمد فهمي أنه شخص غير منتشر في الوسط الفني فهو يحبذ التركيز على عمله وأسرته فقط، وكشف أيضًا أنه لا يساعد أبنائه في المذاكرة لأنه معروف عنه بأنه ناقد لاذع، وزوجته تنصحه بعدم انتقاد أبنائه لأنه يرغب دائما في تلقيهم أحسن تعليم.

وعلى الرغم من ذلك فهو يعوضهم بالمكافأة، ويشار أن فكرة البرنامج الذي حل به الفنان أحمد فهمي ضيفًا تدور حول فكرة البحث عن الشيء وعكسها داخل مشوار الفنان وعلى سبيل المثال “ما هو الموقف الذي أعطى له الأمل، وما الذي تسبب له في الشعور باليأس، متى شعر بالنجاح ومنى شعر بالفشل؟”.