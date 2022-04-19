الارصاد: حالة الطقس غدا الأربعاء انخفاض درجات الحرارة وأجواء ربيعية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في مصر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضًا طفيفًا غدا على كافة الأنحاء، مع سيطرة الأجواء الربيعية في النهار على القاهرة ومحافظات البلاد.

كما هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من البلاد، وحرصًا من القاهرة 24 على تقديم خدمات وآخر أخبار الطقس والأرصاد الجوية للمواطنين الأعزاء؛ سوف نستعرض معكم في السطور التالية؛ تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022 في جمهورية مصر العربية.

قالت الأرصاد الجوية إن الطقس غدا معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شمال الصعيد، ويكون لطيف على السواحل الشمالية ووسط سيناء نهارًا.

وأضافت الهيئة أن هناك طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وحار على جنوب الصعيد نهارًا.

وعن حالة الطقس غدا في الليل والصباح الباكر، أوضحت الأرصاد الجوية، أنه بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء، شمال الصعيد، ويكون لطيفًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس غدا ربيعي على معظم المحافظات مع وجود تنشط رياح على كافة أنحاء البلاد، باستثناء السواحل الشمالية الغربية.

وتابعت الهيئة: يسود طقس جزئي على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، ويكون الطقس مشمسًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد.

تشهد حالة طقس غدًا اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر؛ الذي سوف يصل ارتفاع الموج فيه إلى ثلاثة أمتار، وفيما يلي تفاصيل حالة الطقس غدا في البحرين المتوسط والأحمر.

البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 إلى 3 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.حالة الطقس غدا

كشفت الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الأربعاء في مصر، حيث أوضحت أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضًا طفيفًا على معظم أنحاء البلاد، وسوق تسجل القاهرة 25 درجة مئوية للعظمى و14 درجة مئوية للصغرى، والإسكندرية 23 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى، وأسوان 34 درجة مئوية للعظمى و20 درجة مئوية للصغرى، وفيما يلي جدول درجات الحرارة غدا في مدن ومحافظات مصر.

