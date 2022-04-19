عاجل- إلقاء فتاة من البلكونة.. أول إجراء لـ القومى للطفولة

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس القومى للطفولة والأمومة رصده ومتابعته للواقعة الخاصة "بفتاة البلكونة"، وذلك منذ تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس حيث قامت وحدة الرصد التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل برصد فيديو لفتاة تُلقى من شرفة منزل من مكان غير معلوم ومحدد من رجل غير معلوم هويته هل هو والدها أم شقيقها.





وأشار المجلس إلى أنه تم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام لاتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة المؤسفة وفتح تحقيقا قضائياً فيها، حيث تمت إحالتها إلى السيد المستشار المحامى العام لنيابة أكتوبر الكلية "التابع لدائرتها مكان ارتكاب الواقعة".

ويعلن المجلس عن كامل دعمه ومساندته القانونية والنفسية لهذه الطفلة، ويستنكر هذه الواقعة المؤسفة وما لحق بها من ضرر، ويؤكد المجلس أنه يتابع عن كثب كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة كل ما يخص قضايا العنف ضد الأطفال، وذلك من خلال وحدة الرصد والإعلام بالإدارة العامة لنجدة الطفل والتى تعمل على مدار 24 ساعة.

ويناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة المواطنين بضرورة التواصل معنا للإبلاغ عن كافة الانتهاكات الخاصة بالأطفال عبر آليات استقبال الشكاوى وهى خط نجدة الطفل 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الأرقام 01102121600، 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو من خلال خاصية الرسائل عبر الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك فى سرية تامة حفاظا على هوية المبلغين.