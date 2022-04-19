وأشار المجلس إلى أنه تم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام لاتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة المؤسفة وفتح تحقيقا قضائياً فيها، حيث تمت إحالتها إلى السيد المستشار المحامى العام لنيابة أكتوبر الكلية "التابع لدائرتها مكان ارتكاب الواقعة".
ويعلن المجلس عن كامل دعمه ومساندته القانونية والنفسية لهذه الطفلة، ويستنكر هذه الواقعة المؤسفة وما لحق بها من ضرر، ويؤكد المجلس أنه يتابع عن كثب كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة كل ما يخص قضايا العنف ضد الأطفال، وذلك من خلال وحدة الرصد والإعلام بالإدارة العامة لنجدة الطفل والتى تعمل على مدار 24 ساعة.
ويناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة المواطنين بضرورة التواصل معنا للإبلاغ عن كافة الانتهاكات الخاصة بالأطفال عبر آليات استقبال الشكاوى وهى خط نجدة الطفل 16000 والذى يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الأرقام 01102121600، 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو من خلال خاصية الرسائل عبر الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك فى سرية تامة حفاظا على هوية المبلغين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إلقاء فتاة من البلكونة.. أول إجراء لـ القومى للطفولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.