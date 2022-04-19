القنصل المصرى بدبى: العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية ومتميزة بكل المجالات

جدة - نرمين السيد - قال قنصل عام جمهورية مصر العربية فى دبى والإمارات الشمالية السفير أشرف الديب، إن العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات علاقات تاريخية ومتميزة فى كل المجالات وتمثل نموذجا مهما فى إطار المصالح المشتركة، والتوافق فى الرؤى، وإدراك البلدين للمصير المشترك.





وأشاد السفير أشرف - فى تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام- بالمبادرات الإنسانية الرائدة للإمارات وأهمها مبادرة المليار وجبة برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتى تراعى الظروف الراهنة والوضع الإنسانى والمعيشى فى بعض مناطق دول العالم. ولفت السفير أشرف إلى أن الإمارات من الدول المُلهمة فى مجالات التسامح والتعايش السلمى فى ظل احتضانها كل الثقافات والجنسيات، وأن هناك أوجه تشابه بين البلدين فيما يخص الاستعداد والاحتفاء بالشهر المبارك وأبرز تلك العادات والتقاليد هى تزيين الأماكن العامة والبيوت والمساجد وفانوس رمضان علاوة على مدفع رمضان وهو موجود فى دولة الإمارات وأيضا فى مصر منذ قديم الزمن.

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