رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج

جدة - نرمين السيد - وحضر الاجتماع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى، ومحمد عامر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق على مستوى الجمهورية، بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين منها، والتأكد من وجود مخزون لتلك السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، بكميات تكفى استهلاك مدد آمنة، وذلك فى ظل ما نشهده من تطورات وتداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، الاستمرار فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصرى، لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجى منها، بكميات تكفى احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط 6 أشهر، منوهاً كذلك إلى جهود التوسع فى اقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لإتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود توفير مختلف مستلزمات الإنتاج، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة وجهات الدولة فى هذا الصدد، بما يضمن إتاحة تلك المستلزمات، لاسيما ما يتعلق منها بالقطاع الصناعى، تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، ومواكبة لخطط الدولة الخاصة بزيادة الإنتاج.