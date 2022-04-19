محافظ بورسعيد: توريد 19 طنا من محصول القمح مع الالتزام بضوابط التوريد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، بدء توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، حيث تم توريد 19 طنا من الأقماح للصوامع المتواجدة بمطحن بورسعيد، موجهًا جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل جميع العقبات وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين.





وشدد محافظ بورسعيد -فى تصريح اليوم- على اللجان المكلفة باستلام محصول القمح على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد بمناطق شرق وجنوب المحافظة. ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية، وتقديم جميع أوجه الدعم للمزارعين وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أى كميات من القمح خارج نطاق المحافظة، لافتًا إلى أن كمية القمح المنزرعة فى بورسعيد هذا العام بلغت 15 ألف فدان، موزعة على منطقة شرق وجنوب المحافظة.

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