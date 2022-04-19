معلومات الوزراء: مصر تعزز من جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة رفعت من حجم استثماراتها فى السنوات الأخيرة من أجل تحقيق تلك أهداف التنمية المستدامة، وخصصت نحو 750 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة من أجل القضاء على الفقر.





جاء ذلك فى الفيديو الذى نشره مركز المعلومات يتناول الجهود المصرية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن حجم الدعم المقدم لكل من الخبز والسلع التموينية وصل إلى حوالى 402 مليار جنيه، بالإضافة إلى 270 مليار جنيه للبرامج الصحية ونحو 440 مليار جنيه لبرامج التعليم وحوالى 93 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحى. ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة وصل إلى 336 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى 270 مليار جنيه للبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية، ونحو 187 مليار جنيه لبرامج الإسكان والمرافق، وحوالى 150 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة.

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