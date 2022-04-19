السفير المصرى فى مالابو يلتقى وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الغينى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهرى، سفير جمهورية مصر العربية فى مالابو، وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الغينى Diosdado Nsue Milang، لبحث فرص التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية فى المجالات الطبية والدوائية.





واستعرض السفير المصرى الترتيبات الجارية لعقد المعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول African Health ExCon الذى سيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والذى تنظمه هيئة الشراء الموحد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، مما سيتيح للأشقاء الأفارقة الفرصة للتعرف على الإمكانيات المصرية في مجال التصنيع والتصدير للمنتجات الدوائية والتجهيزات الطبية المختلفة إلى الدول الإفريقية الشقيقة.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع غينيا الاستوائية فلا مجال الدورات الطبية والمنح الدراسية المتخصصة فى المجالات الطبية والدوائية

وأشاد الوزير الغينى بمستوى المنح المقدمة الى بلاده وإلى ما يلمسه شخصياً من استفادة وتطوير فى إمكانيات المتدربين فى المراكز والجامعات المصرية فى مجالات الطب والتمريض والمجالات الدوائية؛ كما أشار إلى اعتزازه بفترة دراسته الجامعية فى مصر بكلية طب القصر العينى وحصوله على درجة الماجستير من نفس الجامعة.