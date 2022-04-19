/693034/النائب-عمرو-هندى-مصر-تشهد-طفره-كبيرة-بقطاع-النقلوالقطاع-الخاص-يشارك-بقوة-فى-التنمية

أكد النائب عمرو هندى، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن قطاع النقل يشهد نقلة كبيرة وتبذل فيه جهود متواصلة من أجل الأفضل، وذلك من خلال الحكومة أو بمشاركة القطاع الخاص والذى أصبح له دور كبير فى هذا القطاع أيضا.

دوت الخليج

جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (دوت الخليج 1) بميناء دمياط.

ولفت النائب عمرو هندى إلى أن مصر تقدمت كثيرا فى قطاع النقل وخاصة على مستوى شبكة الطرق التى أصبحت تملكها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود تصب فى صالح التنمية.

النائب عمرو هندى: مصر تشهد طفره كبيرة بقطاع النقل...والقطاع الخاص يشارك بقوة فى التنمية

مشروع القانون، يستهدف استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية، وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، والتنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات (يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام.