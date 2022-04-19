/693029/رئيس-تضامن-النواب-الدولة-المصرية- تبذل-جهود-ضخمة-لتطوير-قاعدة-البيانات-ووصول-الدعم-لمستحقيه

أكد الدكنور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس للنواب، أن الدولة المصرية تبذل جهود ضخمة من خلال وزارة التموين لتطوير قاعدة البيانات المستفيدين ووصول الدعم لمستحقيه.

دوت الخليج

سواقط بطاقات التموين

جاء ذلك اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بتاريخ 1/2/2022، بشأن سواقط بطاقات التموين بداية من ديسمبر 2020 من على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدم إضافة المواليد منذ عام 2018، وعدم إضافة الأفراد على البطاقة بعد تعديلها.

وقال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن بعض الأسر اكتشفت انخفاض عدد الإفراد على البطاقة التموينية و قال اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات و التحول الرقمي " تم جمع قاعدة البيانات في قاعدة واحدة و تم حذف و استبعاد المتوفين و الارقام القومية الخاطئة و المكررة بالتعاون مع كافة اجهزة ألدولة المعنية و منها الرقابة الادارية و غيرها

وأضاف " تم فتح التظلمات و هناك اسماء سقطت بالخطا و هناك من حصل على حق لا يستحقه ووجدنا بطاقة تموين باسم رئيس الجمهورية و الاخطاء ترجع الى بعض الاخطاء البشرية و هناك من احيل للتحقيق ايضا بسبب المخالفات في المنظومة

و قال مستشار وزير التموين لنظم المعلومات و التحول الرقمي ان منظومة ادارة البطاقات متوقفة تماما و الذي يعمل فقط بدل تالف و هدفنا الان سد الثغرات بالتعاون مع وزارات التضامن و غيرها من الجهات المعنية و منها وزارة الداخلية ايضا و وجدنا ارقام قومية غير مطابقة الاسماء من الاساس .

وقال مستشار وزير التموين لنظم المعلومات و التحول الرقمي للنواب: " خلال شهر من الان يتم انهاء اي عوار و التحقق من البيانات التي تستحق الاضافة او العودة للمنظومة بعد التحقق من بياناتهم وأكد ان بعض التظلمات كانت لمن يمتلكون سيارات يصل ثمنها لربع مليون و هؤلاء يتم حذفهم و اوضح انه تم قصر الامر على بطاقات خبز فقط لبعض المواطنين.

وأضاف مستشار وزير التموين لنظم المعلومات و التحول الرقمي للنواب،أنه يوجد في مصر ٢٣ مليون بطاقة تموين يستفيد منها ٦٤ مليون و هناك ٧٣ مليون بطاقة مخصصة فقط للحصول على الخبز.