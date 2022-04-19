/693019/محمد-الحسينى-أمام-البرلمانقطاع-النقل-يشهد-نقلة-نوعيةوالنائب-علاء-عابدصنايعى-شاطر

وجه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحة والتقدير للنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، واصفا إياه «بالصنايعى الشاطر»، كما وجه الشكر أيضا لوزير النقل الفريق كامل الوزير على جهد ودوره فى النهوض بقطاع النقل بمصر.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (دوت الخليج 1) بميناء دمياط.

محمد الحسينى أمام البرلمان:قطاع النقل يشهد نقلة نوعية..والنائب علاء عابد«صنايعى شاطر»

وأكد النائب محمد الحسينى على أن مصر تشهد نقلة حقيقة بقطاع النقل والدولة تعمل على النهوض به وتطويره مثلما حدث فى قطاع الكهرباء وتم تحقيق نتائج إيجابية، موجها الشكر لرئيس لجنة النقل بمجلس النواب .

مشروع القانون يستهدف استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية، وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، والتنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات (يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام.