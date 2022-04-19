/693028/النائب-عمرو-هندى-بمناقشات-الحساب-الختامى-20-21تعظيم-الموارد-ضرورة-مهمة

أكد النائب عمرو هندى، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية العمل على تعظيم الموارد بالموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن أفكار عديدة وبسيطة قد تكون سبب فى تعظيم الموارد ولكن الحكومة لا تفعل دورها فى هذا السياق.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خطوة لابد من العمل عليها فى سياقات متعددة لمواجهة إشكاليات العجز التى تعانى منه الموازنة، مناشد وزير المالية بالنظر لإتفاقية السيارات بدون جمارك التى تأتى لمصر من خلال أوروبا بدون جمارك فى حين تأتى من الخليج بجمارك مرتفعة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع إحالة كل التوصيات للحكومة.

النائب عمرو هندى بمناقشات الحساب الختامى 20-21:تعظيم الموارد ضرورة مهمة

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 وأيضا مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020/ 2021 (وعددها 53 مشروعاً) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/ 2021. مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2020/ 2021.