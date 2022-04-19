أحمد فهمي: «لدي عيب خلقي في القلب والأطباء اكتشفوه بالصدفة»

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دوت الخليج يرصد أزمة أحمد فهمي

أزمات أحمد فهمي

أوضح الفنان أحمد فهمي خلال لقائه الإذاعي أنه تعرض لانتقادات كثيرة بين الوقت والثاني لكنه شخص ناقد بطبعه وأحيانا يقدم أعمالا لا تحقق نجاحًا جماهيريًا بحسب تصريحاته.

وأضاف قائلًا: “بس أنا عملت اللي عليا ولما يكون النقد لمجرد التجريح فلا أهتم”، وأوضح أنه نشأ في عائلة كلها سيدات، وتابع: “عندي أم وخمس أخوات بنات وأبويا توفى وأنا بدرس، وكنت طوال الوقت أشعر أنني مسئول مني أشخاص كثيرين، لذلك أهتم بصحتي دائما من أجلهم”.

تصريحات أحمد فهمي

ولأول مرة يتحدث عن أزمته الصحية التي مر بها منذ حوالي 5 سنوات، حيث اكتشف أن لديه عيب خلقي في القلب في الصمام المترالي، ولم يكتشفه الأطباء إلا بالصدفة، وأشار إلى أنه أجرى عملية جراحية كانت لها عدة تداعيات.

وتابع أحمد فهمي كلامه: “بعد العملية قعدت 3 أيام بحاول أقوم من السرير” وفيما يخص علاقته بالسوشيال ميديا قال إنه لم يكن مركزًا بشكل كبير معها منذ أربعة سنوات، ولكن بعد نصيحة أصدقائه له، بدأ في مشاركة جمهوره بعض اللحظات والخطوات في مشواره وعمله.

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ووصف المطرب أحمد فهمي نفسه أنه old school في هذه النقطة، وفيما يخص الحضور والغياب في الساحة الفنية، قال: “التوازن بينهما هام جدًا لأن التواجد بكثرة قد يجعل الآخرين يملون منك على كل المستويات.. ممكن أتواجد بس في وقت معين عشان الجمهور ميزهقش”.

يشار إلى أن برنامج “اتنين اتنين” يذاع عبر راديو إنرجي من الأحد إلى الخميس يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، كما تدور فكرة البرنامج حول البحث عن الحاجة وعكسها داخل مشوار كل فنان حيث يركز على متى شعر بالنجاح ومتى شعر بالفشل، ما الذي تسبب له في الشعور باليأس، ما هو الموقف الذي أعطى له الأمل وغيرها.