/693023/زراعة-النواب-توافق-نهائيا-علي-قانون-إعادة-تنظيم-محطة-الزهراء-لتربية-الخيول-العربية

قال المستشارعلاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، يهدف للحفاظ على نـقـاء دمـاء الخيـول الـعـربـيـة الأصيلة.

دوت الخليج

زراعة النواب توافق نهائيا علي قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

ومن جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، إن مشروع القانون يأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير تلك المحطة؛ بهدف تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.

وتابع وكيل اللجنة:" كما يهدف القانون لإحياء واستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة، حيث تصبح محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية.

واستطرد، وتقوم الهيئة بممارسة اختصاصاتها التي تتمثل في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب سلالات الخيول المسجلة لديها، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.

ووافقت اللجنة نهائيا خلال اجتماعها اليوم على مشروع القانون.