/693021/الزراعة--لدينا-إكتفاء-ذاتى-لعدد-كبير-من-محاصيل-الخضار-والفاكهة

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن الدولة المصرية كانت حريصة على تطوير منظومة القمح لصالح المواطن المصرى خلال الفترة الأخيرة، مشيدا بالإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى قطاع الزراعة والتطوير الذى حذث فى هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.

جهود الدولة المصرية لتطويرقطاع الزراعة

وأضاف الدكتور محمد القرش، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن ملف القمح هو واحد من أهم الملفات الهامة للمواطن المصرى، ولذلك الدولة المصرية حريصة على تطوير هذا الملف، قائلا: إن الدولة قامت بتوسعات فى المساحات المنزرعة وزيادة إنتاجية الفدان.

ولفت إلى أن الدولة المصرية قامت بأتخاذ خطوة استباقية هذا العام بتحديد سعر توريد القمح قبل موسم الزراعة بزيادة تقترب من 100 جنية، ثم قامت الدولة المصرية بزيادة سعر التوريد بقيمة 65 جنية كحافز إضافى للمزارعين مع اقتراب موسم الحصاد.

وأشار محمد القرش إلى جهود الدولة الممصرية ووزارة الزراعة لتشجيع المزارعين على التوريد من خلال توفير التمويل اللازم للمزارع، مؤكدا على أن المزارع المصرى أصبح يحصل على مستحقاته فى خلال 24 ساعة من عملية التوريد.

محمد القرش: لدينا إ كتفاء عدد كبير من محاصيل الخضار والفاكهة

وتابع أن الدولة المصرية كانت قادرة على تحقيق إكتفاء ذاتى من عدد كبير من محاصيل الخضار والفاكهة نتيجة الجهود التى بذلتها الدولة المصرية وإخلاص الفلاح المصرى وجهود كافة القطاعات المعنية بهذا الشأن فى الدولة، مؤكدا على أن المواطن المصرى هو ذكى للغاية ومخلص لأرضه.

وأكد على أهمية المشروع القومى للصوامع والذى ساهم فى زيادة القدرة والطاقة التخزينية للدولة من واحد ونصف مليون طن إلى أن اصبحت الطاقة التخزينية تستوعب حاليا ما بين 5 و6 مليون طن من القمح، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية بهذا الشأن والتى يشعر بثمارها المواطنيين فى الفترة الحالية وفى ظل الأزمات العالمية المتتالية.