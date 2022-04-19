عاجل- سقوط عجلة قطار الزقازيق ـ المنصورة (بيان من السكة الحديد)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى بيان رسمى، أنه عند الساعة 12.20 أثناء دخول قطار 383 بحوش محطة مشتول السوق سقطت عجلة من البوجى الخلفى لإحدى عربات القطار وبدون وقوع أصابات أو وفيات، والساعة 13.10 تم ترك العربة بعد نقل الركاب بالعربات الأخرى وقيام القطار إلى محطة الزقازيق، وضم عربة بدل منها واستكمال رحلته إلى محطة المنصورة، وعلى الفور تم تحريك معدات الرفع لإعادة العربة إلى مسار القطارالطبيعى ومعرفة أسباب السقوط، وسرعة عودة حركة مسير القطارات على الخط لطبيعتها.

وأكدت الهيئة أنه لم ينتج عن الحادث وقوع إصابات أو وفيات، معربة عن اعتذارها لجمهور الركاب عن التأخير.