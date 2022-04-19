- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى بيان رسمى، أنه عند الساعة 12.20 أثناء دخول قطار 383 بحوش محطة مشتول السوق سقطت عجلة من البوجى الخلفى لإحدى عربات القطار وبدون وقوع أصابات أو وفيات، والساعة 13.10 تم ترك العربة بعد نقل الركاب بالعربات الأخرى وقيام القطار إلى محطة الزقازيق، وضم عربة بدل منها واستكمال رحلته إلى محطة المنصورة، وعلى الفور تم تحريك معدات الرفع لإعادة العربة إلى مسار القطارالطبيعى ومعرفة أسباب السقوط، وسرعة عودة حركة مسير القطارات على الخط لطبيعتها.
وأكدت الهيئة أنه لم ينتج عن الحادث وقوع إصابات أو وفيات، معربة عن اعتذارها لجمهور الركاب عن التأخير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- سقوط عجلة قطار الزقازيق ـ المنصورة (بيان من السكة الحديد) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.