«الشكاوى الحكومية» تستجيب لطلبات صيانة كوبرى عرابى

جدة - نرمين السيد - استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لشكاوى عدد من المواطنين بشأن ضرورة تكثيف الجهود لصيانة كوبرى عرابى بحى غرب شبرا الخيمة من أجل التخفيف من معاناة الأهالى والمارة بالمنطقة ويعتبر الكوبرى شرياناً رئيسياً للربط مع السكك الحديدية ومترو الأنفاق وطريق مصر الإسكندرية الزراعى.





وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تلقت عدة شكاوى، بالإضافة إلى رصد مقطع مُصور مُتداول على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، بشأن سقوط سيارة أجرة لنقل الركاب "ميكروباص" من أعلى الكوبرى، وتحديدًا بالقرب من محيط كلية الزراعة بالمنطقة، هاوية على إحدى السيارات الملاكى المارة أسفل الكوبرى بالطريق الموازى له، وهو ما أدى إلى تهشم السيارتين، وذلك لعدم اكتمال الحاجز الأسمنتى لأحد جانبى الكوبرى.

وأضاف: عقب تلقى الشكاوى ورصد مقطع الفيديو الخاص بالحادث، تم التواصل مع محافظة القليوبية حيث أفادت أنه فور وقوع الحادث حرص اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على الانتقال لمحل الشكوى، وتبين عدم اكتمال الحاجز الأسمنتى لأحد جانبى الكوبرى، وعليه تم وضع شريط تحذيرى وحواجز مؤقتة بالمنطقة غير المكتمل بها الحاجز.

وأشار مدير المنظومة إلى أنه فى إطار متابعة الموقف اليوم، أفادت محافظة القليوبية بتوجيه المهندسين الاستشاريين بالشركة المنفذة لسرعة تنفيذ أعمال صيانة الكوبرى والتى تتضمن أعمال بناء وصب السور الخرسانى لجانب الكوبرى، وجار تكثيف الأعمال على مدار اليوم لإنهائها مع وضع طبقة ربط بين الكوبرى والجزء المنتهى صبه من السور مع تركيب الحواجز الحديدية له لتأمين السيارات والمارة.

ولفت الدكتور طارق الرفاعى إلى أن هذه الاستجابة تأتى فى إطار سرعة تعامل المنظومة مع ما يتم تلقيه أو رصده من شكاوى وبلاغات بشأن أى مظاهر قد تنذر بوقوع أضرار على أرواح وممتلكات المواطنين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.