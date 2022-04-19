النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى لموازنة 20-21.. والحكومة تتلقى 9توصيات هامة من الأغلبية البرلمانية وسط انتقادات مستمرة لنفقات المستشارين والدعاية والإعلان..«صور و فيديو»

/693018/النواب-يوافق-نهائيا-على-الحساب-الختامى-لموازنة-20-21-والحكومة-تتلقى-9توصيات-هامة-من-الأغلبية-البرلمانية-وسط-انتقادات-مستمرة-لنفقات-المستشارين-والدعاية-والإعلانصور-و-فيديو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/ 2021، مع إحالة كل التوصيات للحكومة.

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