/693016/بدون-إصابات-أو وفيات-قوط-عجلة-من-البوجي-الخلفي-لإحدي-عربات-قطار-القاهرة---الزقازيق

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سقوط عجلة من البوجي الخلفي لإحدي عربات قطار القاهرة – الزقازيق – المنصورة دون وقوع إصابات أو وفيات.

دوت الخليج وقالت هيئة السكة الحديد في بيان لها منذ قليل: إنه اليوم الثلاثاء الموافق 19/4/2022 الساعة 12.20 أثناء دخول قطار 383 بحوش محطة مشتول السوق سقطت عجلة من البوجي الخلفي لإحدي عربات القطار وبدون وقوع أصابات أو وفيات. وأضاف البيان: وفي الساعة 13.10 تم ترك العربة بعد نقل الركاب بالعربات الأخري وقيام القطار إلى ي محطة الزقازيق وضم عربة بدل منها وإستكمال رحلته إلي محطة المنصورة، وعلي الفور تم تحريك معدات الرفع لإعادة العربة الى مسار القطارالطبيعي ومعرفة أسباب السقوط ، وسرعة عودة حركة مسير القطارات علي الخط لطبيعتها . وقدمت هيئة السكة الحديد اعتذارًا لجمهور الركاب عن التأخير.

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