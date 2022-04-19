السكرتير العام يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بقنا

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، وذلك لمناقشة واستعراض سبل وآليات الاستفادة من مواردها ، بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد و حمدي حسين المدير المالي والاداري و أحمد ابو المجد مدير الادارة القانونية بالديوان العام والمهندس وليد ابو العباس مدير ادارة التخطيط و أنور يس مدير ادارة شئون المجالس.

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قال السكرتير العام لمحافظة قنا، أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أوصي بضرورة انشاء لائحة إعلانات جديدة تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للتراخيص لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للمدن ، ووجه السادة مسؤولي الإعلانات بالوحدات المحلية بتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

تم عمل حصر للاعلانات

و أضاف الطيبي انه تم عمل حصر للاعلانات بجميع الوحدات المحلية في شهر مارس الماضي بجميع مراكز المحافظة وبلغ عدد الاعلانات الحاصلة علي تراخيص 3226 اعلان ،وعدد المبالغ المحصلة مليون و 41 الف و605 جنيه ،وعدد الانذارات 4139 اعلان ، وتم تحرير 119 محضر ،كما تم ازالة 1203 اعلان مخالف، كما وجه بضرورة عمل حصر شامل لجميع الاعلانات المرخصة والغير المرخصة عن طريق اللجنة العليا للاعلانات.

الاستغلال الأمثل لموارد الاعلانات

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية .