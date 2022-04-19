محافظ قنا يفتتح محطة مياه العوامر وبني برزة بأبو تشت ضمن مشروعات "حياة كريمة"

إفتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء محطة مياه عوامر بنى برزة بمركز أبوتشت التي تم إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

دوت الخليج

كان ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ ، والعميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا ، والمقدم أشرف السيد مدير مشروعات حياة كريمة بمركز أبوتشت ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة ، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى ، والدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، والدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت ، وعدد من أهالى القرى المستفيدة من المحطة.

مساحة المحطة

قال محافظ قنا أن المحطة مقامة على مساحة ١١٠٠م ، بطاقة إنتاجية ٦٠ لتر / ثانية ، و تتكون من وحدتين نقالى طاقة كل منهما الإنتاجية ٣٠ لتر / ثانية ، بتكلفة إجمالية وصلت إلى ٣٠ مليون جنيه ، مشيرا إلى أن المحطة سوف تخدم أكثر من ٣٠ ألف مواطن من أهالى قرى العوامر وبنى برزه والشرقى سمهود.

محافظ قنا يشيد بآداء شركة المياه

وأشاد محافظ قنا، بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأداؤها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحى بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم ، وضمان إستدامة وإستمرارية تقديم الخدمة .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها القائمة بشكل دورى بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة بهدف تحسين جودة مياه الشرب ، وحل مشكلات المياه التي تواجهها بعض المناطق ، وتحقيق هدف المحافظة في الحفاظ على صحة المواطنين ، وتوفير حياة كريمة لهم ، تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد .