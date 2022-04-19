/693010/محافظ-قنا-يأمر-بإزالة-ومصادرة-تشوينات-مواد-بنائية-علي-أرض-زراعية-بأبوتشت

أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بإزالة ومصادرة مواد بنائية غير مرخصة تم تشوينها علي أرض زراعية بقرية العوامر التابعة لمركز أبوتشت، جاء ذلك خلال جولتة التفقدية التى أجرها لمركز أبوتشت صباح اليوم ، بمرافقه حازم عمر نائب المحافظ ، وعدد من القيادات التنفيذية .

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و قال محافظ قنا أن التشوين المقام على الأراضى الزراعية بغرض التجارة ، هو بمثابة التعدى على الأرض الزراعية ، موجها بمصادرة مواد البناء الموجودة بالتشوين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف ، لاسيما وأن هذا النشاط محظور داخل الكتل السكنية .

عدم السماح بأي تعديات

كما شدد الداودي بعدم السماح بأى تعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بالإزالة الفورية لأي أعمال تشوين لمواد البناء ، أو أى أعمال بناء مخالف ، محذرا رؤساء الوحدات المحلية بالإقالة الفورية حال السماح للمواطنين بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية دون إزالة التعدى وإتخاذ الإجراء القانونى ضد المخالف.

تحقيقاً لمبدأ المساواه بين المواطنين

ووجه محافظ قنا بضرورة استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية وإالة كافة الإشغالات المخالفة للقانون ومعاقبة كل من يخالف القوانين في المحافظة، تحقيقاً لمبدأ المساواه والعدل بين المواطنين.