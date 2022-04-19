/693006/تعرف-على-مواعيد-تلقى-لقاح-فيروس-كورونا-فى-شهر-رمضان-2022

يتسأل الكثير من المواطنيين حول مواعيد تلقى لقاحات فيروس كورونا خلال شهر رمضان، وتتلقى وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك الكثير من التساؤلات بخصوص هذا الشأن، وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عقبل شهر رمضان عن مواعيد عمل الوحدات والمراكز الصحية المخصصة لتوفير فيرس كورونا للمواطنيين.

مواعيد تلقى لقاح فيروس كورونا فى شهر رمضان 2022

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت قبل بداية شهر رمضان أن العمل داخل الوحدات والمراكز الصحية لفيروس كورنا سوف يستمر خلال فترة رمضان، ولكن سوف ينقسم العمل على فترتين يوميا، موضحة أن الفترة الأولى وهى الفترة الصباحية سوف تكون من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصر، بينما سوف تكون الفترة المسائية من السابعة مساء وحتى التاسعة مساءا.

ومن جانبه كان قد شدد المتحدث بأسم وزارة الصحة والسكان على ضرورة التزام المواطنيين بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان حتى فى حالة تلقى المواطن على جرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد.

نجاح الدولة المصرية فى توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنيين

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى بأسم وزارة الصحة والسكان، قد أعلن قبل شهر رمضان مباشرا أن الدولة المصرية قد استقبلت 150 مليون جرعة وهى كمية ضخمة من اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد حسام عبد الغفار على نجاح الدولة المصرية وجهودها فى توفير كافة اللقاحات المختلفة للمواطنيين المصريين وتلبية احتياجات كافة احتياجاتهم من اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن جميع لقاحات كورونا موجودة ومتوافرة فى جميع المراكز والوحدات الصحية سواء الثابتة أو المتحركة فى كافة المحافظات المصرية.

الجرعة التنشيطية من لقاحات فيروس كورونا

ومن جانبه كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلى والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، قد ناشد المصريين الحاصلين على جرعتى لقاح فيروس كورونا بضرورة سرعة تلقى الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا.

وأكد على أن التقارير الخاصة بوضع فيروس كورونا فى المحافظات المصرية مطمئنة للغاية، حيث يوجد استمرار ملحوظ فى انخفاض إعداد الاصابة بفيروس كورونا ونسبة دخول المرضى بالفيروس إلى المستشفيات.