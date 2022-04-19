/693005/ختام-البرنامج-التدريبي-لتنمية-المهارات-الحياتية-سفراء-مشواري-بالبحيرة

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الحياتية " قوافل سفراء مشواري" لتنمية مهارات النشء من سن ١٠ حتي ١٤ سنة بمركز شباب العامرية الشرقية وتم توزيع الشهادات علي المتدربين.

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وأشار الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديريه الشباب والرياضة بالبحيرة ببرنامج «سفراء مشواري» الذي يتم تنفيذه طبقاً “للبروتوكول” الموقع بين وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ( الادارة العامة للتدريب ) ومنظمة اليونيسيف بالامم المتحدة وتحت اشرافهم.

تحت رعاية محافظ البحيرة

يأت هذا تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف بالامم المتحدة.

أهداف البرنامج

ويستهدف البرنامج تنفيذ ورش العمل لتعزيز دور النشء والشباب في المرحلة العمرية من ١٠ إلى ٢٤ عاماً من خلال المهارات الشخصية والتفكير الإيجابي والابداعي واتخاذ القرار والعمل في فريق والتخطيط للعمل وكيفية كتابه السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية وتنمية المهارات الحياتية، ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية والتي تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"

كما يهدف البرنامج إلى تمكين النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الآخرين.