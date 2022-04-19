/692995/القوى-العاملة-إجازة-مدفوعة-الأجر-أول-وثاني-أيام-عيد-الفطر-للعاملين-بالقطاع-الخاص

أعلن الدكتور محمد سفان، وزير القوى العاملة، عن منح العاملين بالقطاع الخاص، إجازة بأجر أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج

وقال سعفان، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره اليومي. وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد أعلن وزير القوى العاملة أن يوم الإثنين 25 إبريل إجازة دفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم

كما أعلن أن يوم 1 مايو إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

إجازات العاملين بالجهاز الإداري للدولة

حددت الحكومة الإجازة الرسيمة لعيد الفطر المبارك، لتكون في الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.

كما أصدرت الحكومة قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

إجازات أخرى

- الخميس 30 يونيو (ثورة 30 يونيو).

- الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو (عيد الأضحى المبارك).

- السبت 23 يوليو (عيد ثورة 23 يوليو 1952).

- السبت 30 يوليو (رأس السنة الهجرية).

- الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).