/692999/شخصية-مربوحة--إسم-على-مسمى--نجاح-ساحق-لرحمة-أحمد-في-عالم-التمثيل

حالة من النجاح الكاسح حققتها الفنانة رحمة أحمد ضمن أحداث مسلسل الكبير في أحدث اجزاءه، حيث نالت شخصية "مربوحة" إشادات من الجمهور والنقاد على حد سواء، الأمر الذي أظهره الاحتفاء الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي وصل إلى حد إشادة من الفنانة دنيا سمير غانم التي جسدت الشخصية المماثلة "هدية" على مدار 5 أعوام متتالية.

يرصد دوت الخليج الأسباب والمعطيات التي أدت إلى سطوع نجم الفنانة رحمة احمد، والتعلق الشديد من جانب ملايين المصريين يشخصية "مربوحة" والتي باتت الجمل الحوارية والمشاهد التي ظهرت بها، مثار حديث المصريين بشكل متكرر عبر مواقع التواصل أو في حياتهم العادية.

موهبة كبيرة صاحبة أداء تلقائي لامع

اخترقت الفنانة رحمة أحمد قلوب المصريين لأنها تمكنت من تجنب "الأداء المفتعل" أو الركيك منذ البداية، حيث قدمت معادلة الأداء "السهل الممتنع"، من خلال إظهار قدرات تمثيلية كبيرة وإمكانات فنية ضخمة، ولكن دون تكلف أو رغبة في الإضحاك الإجباري المتعمد للجمهور، وإنما كانت التلقائية الشديدة هي احد أبرز أدوات الفنانة رحمة أحمد في شخصية مربوحة.

التلقائية التي ظهرت بها رحمة أحمد على الشاشة، جزء لايتجزأ من شخصيتها صاحبة الملامح الطبيعية وتصريحاتها المتزنة، حيث قالت: خضت غمار التمثيل منذ 10 سنوات كاملة، شاركت في العديد من المسرحيات، وكذلك تجارب برامجية، حتى جاء صناع الكبير أوى لمشاهدة عرض مسرحي، وتم اختيارهم لي، وبعد انتظار سنوات جاءتني الفرصة في الكبير أوى، أرى أن كل صناع العمل مبدعين، المشاركة في مسلسل الكبير تجربة هامة، ولكنها أثارت قلقي من البداية لأن العمل جماهيري منذ سنوات.

لاتعرف الواسطة ولا المحسوبية

اتفق رواد السوشيال ميديا والمئات من المنشورات التي رافقتها آراء فنانين ومخرجين ونقاد كبار، بأن النجاح الكبير الذي حققته الفنانة رحمة أحمد، يكمن من اعتمادها على "قدراتها التمثيلية فقط"، وأنها جاءت من صفوف الممثلين المسرحيين المستقلين، وأثبتت موهبتها دون دعم أو سند، وهي ظاهرة قلما نجدها في الوسط الفني أو الدرامي والسينمائي المصري منذ عقود.

أعادت رحمة أحمد تذكير الجمهور بإمكانية أن يلاقي أي من الشباب نجاحا ساحقا اعتمادا على قدراته، دون الاعتداد بالواسطة أو المحسوبية وعلاقات القرابة في الأعمال الفنية، ففي المقابل يسجل المصريون منذ أيام عضبهم الشديد وسخطهم من بعض النماذج التي ظهرت واحتلت مسلسلات رمضانية كاملة، دون قبول يذكر، ومع افتعال متكرر للمشكلات والعداءات مع الزملاء الفنانيين، وهي المشكلات التي ابتعدت عنها تماما شخصية "مربوحة".

كوميدية لاقت احتفاء الكبار

انطلق عدد كبير من نجوم الكوميديا للاحتفاء بشخصية مربوحة، وقال عدد كبير من نجوم الفن إن رحمة أحمد من طراز "نجمات الكوميديا الكبار"، أمثال زينات صدقي، حتى جاءت الإشادة بها من "رب العمل"، المخرج الكبير أحمد الجندي، الذي قال: كنا خائفين من شخصية "مربوحة" بسبب المقارنة مع شخصية "هدية" التي ارتبط بها الجمهور كثيرا،وتابع: أخذنا وقتا طويلا للبحث عن الفنانة التي ستقدم شخصية "مربوحة" إلى أن رأينا رحمة أحمد ومن بعد أول جلسة عمل شعرنا أنها هي "مربوحة".