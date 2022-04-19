/692996/محافظ-المنوفية-يتابع-أعمال-الرصف-والتطوير-ويشدد-على-رؤساء-الوحدات-المحلية-بالمتابعة-الميدانية

تــابع إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق والتي تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المدن ، مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميدانى بكافة مواقع العمل وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية.

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حيث تابع خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا الأعمال الإنشائية لكوبري علوي أعلى خط السكة الحديد بمدينة قويسنا والذي يربط بين شارعي عبدالمحسن الصباحي والتحرير وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري.

متابعة ليلية مع مسئولي مدرية الطرق

كما قام رئيس المدينة بمتابعة ليلية لأعمال رصف وتأهيل شارع سعد عبدالله بالتنسيق مع مسؤولي مديرية الطرق والنقل ومشروع الرصف بالمحافظة ، وكذا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عزت الطوري بمدينة قويسنا وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي.

رئيس مركز ومدينة منوف

فيما قام وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمتابعة ليلية لاستكمال أعمال تغطية مصرف سبل بالمدخل الغربى بمنوف وصب الطبقة الخرسانية تمهيدا لإنشاء موقف سيارات نموذجي جديد يليق بأهالى المركز وذلك بالتنسيق مع هندسة صرف منوف ، كما قامت الاستاذة هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمتابعة أعمال التطوير وقطع الفرمة بشارع السادات بمحيط موقف السيارات حتى مزلقان تلا ، مشيرة أنه جاري أعمال فرد طبقة السن تمهيداً لأعمال الرصف وذلك لتحقيق السيولة المرورية لدي المواطنين والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

رئيس مركز ومدينة أشمون

وفي أشمون تــابع سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إستكمال أعمال الرصف بشارع الثورة بطول 1600م بداية من مسجد أبو ضلع وحتي تقاطع شارع بور سعيد ، مشيراً أنه جاري وضع طبقة السن وفردها ودمكها بشارع بور سعيد ، فيما جاري الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع الموازي للجامعة ، لافتاً أنه جاري تطوير وتجهيز باقي الشوارع الأخرى بالمدينة تباعاً تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بها ، مؤكداً أنه تم رصف حوالي10 شوارع رئيسية بالمدينة.