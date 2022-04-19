/692994/محافظ-المنوفية-يكلف-الطب-البيطرى-والتموين-باتخاذ-إجراءات-عاجلة-لحل-شكوى-المواطنين

واصل اليوم إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقائه بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام ، حيث تم فحص عدد من الطلبات وذلك في إطار التواصل الدائم والمستمر مع جموع أبناء وأهالي المحافظة للتعرف على شكواهم وبحث الحلول العاجلة لها.

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والتقى المحافظ بإحدى الحالات الإنسانية من ناحية مركز أشمون يعانى نجلها من مرض تضخم الكبد ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة ولا أقدر على تحمل نفقات مصاريف العلاج، وعلى الفور وجه المحافظ إدارة العلاقات العامة بإنهاء إجراء الفحوصات الطبية العاجلة لطفلها بمستشفى التأمين الصحى لتقديم الخدمات الطبية الشاملة له.

ووجه محافظ محافظ المنوفية، مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة شكوى موظفة أرملة ومن ذوى الهمم تعمل إدارية بمدرسة عمر بن الخطاب بقرية الماى و تضرر من صدور قرار بندبها إلى مدرسة أخرى مما يصعب عليها تحمل مشقة المواصلات نظراً لحالتها الصحية .

كلف بفحص عدد شكاوى المواطنين

كما كلف محافظ المنوفية إدارة التفتيش والمتابعة بفحص عدد من شكاوى المواطنين لاتخاذ اللازم حيالها ، تضرر أحدهم من تعنت موظفي وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بجنزور من رصد مخالفة بناء بالدور الخامس بمنزله وهو ما يخالف الطبيعة ، و شكوى مواطنة من ناحية شارع السلطان حسين ببندر شبين الكوم تضرر من تعدى جارها ببناء منزل مخالف وفتح نوافذ على منزلها دون مراعاة حرم الجار ، ومواطن آخر بقرية طه شبرا بمركز قويسنا يتضرر من تعدى أحد المواطنين بالقرية بالبناء على قطعة أرض أملاك دولة (إصلاح زراعي) مما يمثل تعديا على الممتلكات العامة ويضر بالصالح العام.

ابداء الرأي القانوني تجاه شكوى مواطنة

تضمن اللقاء ، توجيه محافظ المنوفية المستشار القانونى للمحافظة بإبداء الرأي القانوني حيال شكوى مواطنة من ناحية مجيريا بأشمون تتضرر من مسئولى إدارة الشئون القانونية بمجلس مدينة أشمون لإرسالهم خطاب للوحدة المحلية بسمادون لوقف أعمال بناء منزلها بعد منحها رخصة بناء والشروع في التنفيذ، فيما كلف المحافظ مدير مديرية التموين بدراسة شكوى صاحب أحد المخابز السياحية بنطاق سبك الأحد بمركز أشمون يلتمس صرف حصة الدقيق المخصصة للمخبز لمدة أسبوع نظرا لارتفاع تكلفة النقل اليومى لإستلام الحصة المقررة وذلك بما لا يخالف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بمقابلة طبيبة تعمل بإدارة السادات البيطرية وتضرر من تعنت مدير الإدارة البيطرية ونقلها للعمل كطبيب ثان بمجزر كفر داود فى حين أنها تعمل رئيساً لقسم المجازر والصحة العامة.