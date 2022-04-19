بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء.. تفاصيل

/692992/بعثة-الأهلي-تصل-المغرب-استعدادا-لمواجهة-الرجاء-تفاصيل

وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، وصلت إلى مطار كازابلانكا بالمغرب استعدادا لمواجهة فريق الرجاء يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

ومن ناحيه اخري أعلن طبيب النادي الأهلي عن سلبية مسحة بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المتوجهة إلى المغرب صباح اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

فيما حقق النادي الأهلي الفوز الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام، وأهدر خلالها المارد الأحمر فوزاً كبيراً بعدما أهدر ركلة جزاء وفرصا بالجملة.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

واحتسب حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تصدي مروان هدهودي لاعب الرجاء للكرة ومنعه دخولها المرمى، ليقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الرجاء.