كريم فهمي يرد على شائعات فرض علي ربيع بفيلمه ورفضه العمل مع نيللي كريم

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تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم اليوم الثلاثاء الفنان كريم فهمي في برنامجها حبر سري الذي يعرض عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء كريم فهمي في حبر سري

كريم فهمي برنامج حبر سري

يحل الفنان كريم فهمي ضيف الحلقة الـ 18 من برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، ويتحدث خلال اللقاء عن حقيقة العديد من الشائعات التي طالته مؤخرًا.

ومن ضمن الشائعات فرض المنتج محمد السبكي وجود الفنان علي ربيع بفيلم "حسن وبقلظ" مع كريم فهمي بجانب اقتباسه للأعمال الأجنبية.

كريم فهمي وأسما إبراهيم

كما يكشف تفاصيل أنباء رفضه مسلسل ضد الكسر مع الفنانة نيللي كريم لعدم ملائمة الدور معه، بالإضافة إلى كواليس فترة لعبه كرة القدم بالنادي الأهلي وعلق على واقعة ترك رمضان صبحي للأهلي من أجل بيراميدز.

ومن المقرر عرض حلقة كريم فهمي في برنامج حبر سري اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ 6:25 مساءً عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية بعد آذان المغرب.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان كريم فهمي شارك متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور له تجمعه بأبطال مسلسله الجديد أزمة منتصف العمر الذي تم تأجيله من الموسم الرمضاني لعام 2022.

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وظهر كريم فهمي في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في قرية فاريا بمدينة بيروت وسط الثلوج، برفقة زوجته دانيا البناوي، والفنان عمر السعيد والفنانة ريهام عبدالغفور.

وعلّق الفنان كريم فهمي على الصور التي نشرها عبر صفحته الخاصة: “فاريا، تصوير أزمة منتصف العمر"، ويشار أن العمل يضم في بطولته كلا من كريم فهمي ورشدي الشامي، وريهام عبدالغفور، ورنا رئيس، وعمر السعيد، وبينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة ومن إخراج كريم العدل.

يذكر أن آخر مسلسلات كريم فهمي كان مسلسل ونحب تاني ليه الذي شارك به الفنانة ياسمين عبد العزيز وشريف منير ضمن موسم دراما رمضان 2020، وغاب عن السباق الرمضاني العام الماضي.