الشباب والرياضة تطلق الحملة القومية لمكافحة الابتزاز الالكتروني تحت شعار "احمى نفسك"

تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نفذت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى فعاليات الحملة القومية لمكافحة الابتزاز الالكترونى، تحت شعار "احمى نفسك" بمشاركة ممثلي برلمان الطلائع والشباب القاهرة والجيزة، الملتقى الاول للقيادات الشبابية الإعلامية، اتحاد طلاب تحيا مصر، كيان سند الصعيد، مكتب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، المجلس الوطنى للشباب، ولفيف من ممثلي القيادات والكيانات الشبابية المصرية، إلي جانب نقابة المحاميين والمهندسين وسكرتارية شباب العمال بالاتحاد العام العمال مؤسسة القادة.

بدأت فعاليات الحملة بزيارة المشاركين إلي متحف مجلس قيادة الثورة بمقر نادى القوات المسلحة بالزمالك لمشاهدة واحدة من أهم معالم ثورة يوليو والضباط الاحرار، إلي جانب تنفيذ نموذج محاكاة لبرلمان الطلائع إدارة مصر القديمة التعليمية لمناقشة القوانين واللوائح المنظمة للتواصل الاليكتروني بين مختلف فئات الشعب.

استهلت الجلسات الحوارية فعالياتها بمشاركة المستشار أسامة الطنطاوي رئيس محكمة الطفل، المستشار جعفر عبد الرحمن مدير إدارة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية، حيث تم التطرق إلي بعض الاستخدام السئ للتكنولوجيا الحديثة وآليات المعالجة والتصدى ومكافحة القانون لهذه الظواهر السلبية.

وأوضح المستشار أسامة الطنطاوي رئيس محكمة الطفل أن مفهوم الابتزاز الإلكترونى هو عملية تهديد وترهيب للإنسان أو المجنى عليه بنشر صور أو مواد مرئية أو تسريب معلومات سرية تخصه، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

وأشاد طنطاوى بجهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ العديد من الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل المتعلقة بتعريف النشء والشباب بالجرائم الاليكترونية والانترنت وعمليات الابتزاز الالكتروني.

وتحدث المستشار جعفر عبد الرحمن مدير إدارة التحول الرقمي بهيئة الرقابة الإدارية عن العقوبات القانونية التى أقرها القانون المصري تجاه الأعمال المتعلقة بجرائم تكنولوجيا المعلومات والابتزاز الاليكتروني ومراحل تطور القانون الخاص بذلك، وقال أن جرائم الانترنت نتج عنها العديد من الجرائم التى قد تصل إلي القتل، حيث أن الضحايا يتم اصطيادهم عن طريق البريد الاليكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر وانستجرام، في ظل التنامى والانتشار الواسع من قبل مستخدميه من جميع فئات المجتمع.

وأشار عبد الرحمن إل أنه من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء نيابة متخصصة لمكافحة الجرائم الاليكترونية وعمليات الابتزاز اليكترونى، الأمر الذي سيعود بالإيجاب والنفع على الحد من ظاهرة الجرائم الاليكترونية والابتزاز الاليكتروني.

وطالب مدير إدارة التحول الرقمي بهيئة الرقابة الإدارية، وزارة الشباب والرياضة باستمرار تكثيف الجهود التي تبذلها في تعريف النشء والشباب داخل مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، للحد من الظاهرة السلبية المدمرة للبشرية والمجتمعات وهى جرائم التواصل الاليكترونى والانترنت والابتزاز الاليكتروني.