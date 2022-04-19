سعفان يسلم 1823 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة الدفعة...

سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء ، بديوان عام الوزارة 1823 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة الدفعة الثالثة، حيث كانت الأولي 12166 ، والثانية 5700 العاصمة الإدارية لشركة أوراسكوم ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الوزير : إن ذلك يأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ومدحت الغمراوي مدير المديرية ، وأحمد نظمي وكيل المديرية، واشرف مرزوق معاون الوزير.

فى مستهل كلمته ، هنأ وزير القوى العاملة الحضور بشهر رمضان المبارك ، مؤكداً حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على الاهتمام بالعمالة من كل الفئات بصفة عامة ، والعمالة غير المنتظمة بصفة خاصة ، بأن أولتها ووفرت لها كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية في كل قطاعات العمل .

ووجه الوزير مدير المديرية ، بمتابعة عمل الشركات والعمالة الموجودة بداخلها ، وعمل ندوات توعوية وتثقيفية داخلها للتعريف بماهية العمالة غير المنتظمة ، من حيث أنها العمالة التى بطبيعتها متنقلة على فترات ، أما بالنسبة للعمالة الموجودة داخل الشركات تعمل منذ عدة سنوات فليست هي تلك الفئة وتستحق التأمين عليها باعتبارها عمالة دائمة داخل تلك الشركات .

كما وجه المديرية ببدء العمل مع الشركات التي قدمت وثائق التأمين اليوم ، وحصر العمالة غير المنتظمة الموجودة بداخلها ودراسة كيفية التأمين عليها مع مسؤولي تلك الشركات ، اقتداء بتجربة شركة أوراسكوم والتي قامت بالتأمين على ما يقرب من 14 ألف عامل غير منتظم بداخلها ، لتوفر لهم التأمين الاجتماعي والصحي والمعاش الملائم خلال فترات عملهم بداخلها وما بعدها .

ونوه الوزير ، أن الفترة الحالية نشهد جميعاً بدء التجهيز للدورة الجديدة من انتخابات التنظيمات النقابية العمالية 2022 – 2026 ، وبدء الاستعداد داخل مديريات القوى العاملة والتجهيز لأعمالها المختلفة ، بعد عيد الفطر المبارك ، ومشيراً إلى أن الوزارة أصدرت تكليفات لكل مديريات القوى العاملة بالمحافظة بالأمس باعتبار المديريات فى حالة عمل دائم خلال الفترة ما قبل عيد الفطر المبارك ، وبدء العمل منذ ثانى أيام العيد لخدمة المجتمع العمالي والتنظيم النقابي المصري وتذليل وحل مشكلاته .

من جانبه قدم مدير المديرية الشكر والتقدير للوزير ، على جهوده في رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المسجلة داخل مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، مؤكداً ان الدولة المصرية وضعت تلك الفئة نصب أعينها لتوفير حماية ورعاية إجتماعية وصحية وتأمينية مختلفة لهم .

وأضاف مدير المديرية ، أن المديرية قامت بالتواصل مع الشركات لعمل 1823 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بشركة المراسم الدولية للتطوير العقاري ، وشركة باور إيجيبت ، وشركة أحمد عبد الحفيظ للمقاولات ، والمجموعة المصرية ، وشركة الطيب للخدمات ، تغطى هذه الوثائق حالات العجز الكلى المستديم والجزئي وحالات الوفاة ، كما تم تسليم 11370 وثيقة للعاملين بشركة أوراسكوم وبديوان عام الوزارة .