”سعفان” يسلم 123 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالقاهرة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء ، بديوان عام الوزارة 123 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوى المديريات بالمحافظات ، و استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ومدحت الغمراوي مدير المديرية ، وأحمد نظمي وكيل المديرية، واشرف مرزوق معاون الوزير.

وقال الوزير في كلمته : " إن الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة ، بضرورة زيادة أعداد عقود العمل المقدمة قادرون باختلاف ، لإعطائهم الفرصة يخوضوا سوق العمل ودمجهم بداخله مع غيرهم من الأصحاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

واضاف الوزير ، أن القيادة السياسية أطلقت عام 2022 عاماً للمجتمع المدني ، والذى لا يعني مؤسسات وجمعيات خيرية تقدم مساعدات لبعض المواطنين ، وإنما هو كل فرد موجود فى المجتمع مسئول وله دور تجاه الآخر ، يكترث به ويحافظ على مصالحه ولا يضره ، ويعينه على حل مشكلاته ، ويقف بجانبه فى أوقات أزماته ، بناء على تعليمات الأديان السماوية والرسل ، داعياً الجميع التكاتف مع بعضنا البعض لنعيد للمجتمع المدنى المصري قوته ونقائه ونحصل على رضا المولى عز وجل .

بدوره أكد مدير المديرية ، على أن المديرية تولي اهتماماً خاصاً بالقادرون باختلاف على كافة الأوجه وذلك بتوفير فرص عمل لائقة لهم ، حيث تم توفير 123 فرصة عمل خلال شهر يتم تسليمها اليوم ، لتوفير حياة كريمة لتلك الفئة بناء على تعليمات وزير القوى العاملة .