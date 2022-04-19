محافظ الجيزة يفتتح أكبر منافذ بيع الخضراوات والفاكهة بسعر الجملة بالطالبية

جدة - نرمين السيد - افتتح أحمد راشد محافظ الجيزة، أكبر منافذ بيع الخضروات والفاكهة التجزئة بأسعار الجملة واللحوم والسلع الغذائية والمخبوزات بأسعار مخفضة أقل من مثلها فى الأسواق الخارجية، والذى أقامته محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية لتوفير احتياجات المواطنين، تحت شعار لا للغلاء.





وأشار المحافظ، إلى أن المنفذ مقام بنهاية شارع العريش نطاق حى الطالبية ويضم 27 باكية لبيع الخضروات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة إلى جانب اللحوم والسلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات اليومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ باكيات البيع للوقوف على الأسعار المعلنة ومدى الالتزام بنسب التخفيض عن الأسواق الخارجية، كما استمع لآراء المواطنين عن جودة السلع والمنتجات المعروضة ومدى رضاهم عن الأسعار المعلنة والتى لاقت استحسان كبير من قبلهم.

وأكد راشد، أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة وذلك بالاشتراك والتعاون مع العديد من الجهات، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير قطع أراضى فضاء بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى؛ لإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين لتوسيع دائرة النفع.

وقال إنه فور توفير قطع الأراضى سيتم الدفع بالشركات والعارضين لعرض المنتجات بها بأسعار مخفضة انطلاقاً من المجهودات التى تنفذها المحافظة لمحاربة الغلاء، وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار.

وأضاف راشد أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.