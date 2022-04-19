البيئة: العالم لم يصبح لديه خيار آخر غير الاتحاد لمواجهة آثار تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى مؤتمر وزارة التعاون الدولى، للإعلان عن تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة سى إن إن الدولية، والتى تستهدف من خلالها توثيق لقصص مصر التنموية، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية المُنفذة بين الحكومة وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتحقيق التنمية المستدامة، والدفع نحو تحقيق اقتصاد شامل ورقمى وأخضر، وذلك بمشاركة كوكبة من الوزراء وسفراء الدول وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص ورواد الأعمال.





وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الهام، والذى سيساعد فى دعم مسار مصر فى التحول الأخضر، خاصة فى ظل استضافة مصر هذا العام لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والذى يعد من أكبر المؤتمرات الدولية ويشهد مشاركة عالمية واسعة، ليجمع العالم لمناقشة آليات مواجهة تحدى تغير المناخ أكبر التحديات العالمية التى تواجه الكوكب دون تفرقة بين دول نامية ومتقدمة وتهدد البشرية.

وأكدت وزيرة البيئة أن العالم لم يصبح لديه خيار آخر غير الاتحاد لمواجهة آثار تغير المناخ، مما يجعل مهمة مصر فى رئاسة مؤتمر المناخ القادم ليست سهلة، خاصة مع استمرار تداعيات جائحة كورونا، والتطورات الاقتصادية العالمية الحالية، مشددة على عزم مصر على الخروج بمؤتمر مناخ ناجح بالتعاون والاتحاد بين جميع الأطراف.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ باعتباره مؤتمر للتنفيذ، لن تعمل فقط على ضمان تنفيذ مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ وما نتج عنه من تعهدات، ولكن تحرص على الوصول لتنفيذ فعلى يسرع وتيرة الاتحاد حول العالم للتصدى لآثار تغير المناخ، لتكون رسالة مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 الانتقال العاجل لتسريع وتيرة العمل المناخى، من خلال عرض المشروعات وقصص النجاح فى مواجهة تحدى تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التطور فى ملف البيئة والمناخ خلال السنوات السبع الماضية ووضعه فى قلب عملية التنمية، سواء على مستوى تطوير الاستراتيجيات، ومنها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأيضا اقرار الحوافز الاقتصادية الخضراء من مجلس الوزراء، والتى تضم لأول مرة قطاع البيئة والمناخ، وتتيح الفرصة للقطاع الخاص للعمل فى 4 مجال كمرحلة أولى وهى الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والمخلفات والنقل الكهربى واستخدام بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لتكون رسالة للعالم تأكد على تنفيذ مصر لالتزاماتها الوطنية والدولية.

كما لفتت الوزيرة إلى حرص مصر على وضع المواطنين فى قلب عملية استضافة مؤتمر المناخ، مو هلال إطلاق أول حوار وطنى للمناخ فى كافة محافظات الجمهورية، ويستهدف رفع الوعى بقضية تغير المناخ واتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة فى عملية التصدى لها بافكارهم وارائهم، بالعمل مع مختلف فئات الشعب من أطفال وشباب ومرأة ومجتمع مدنى ورجال الدين والسياسة والفلاحين والصيادين وغيرهم، لتهيئة المناخ العام لاستضافة المؤتمر من خلال حوار مجتمعى بناء، ويدعم التوجه لعرض التجارب الناجحة وقصص النجاح فى التصدى لآثار تغير المناخ من حول العالم فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن مدينة شرم الشيخ المضيفة للمؤتمر ستقدم نموذج للعالم فى مواجهة آثار تغير المناخ وربطها بصون التنوع البيولوجى، من خلال تحولها لمدينة خضراء تضم نماذج لتحقيق التوازن البيئى والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، وتقديم نوعية الحياة المستدامة.

ودعت الوزيرة الجميع للمشاركة فى استضافة مؤتمر المناخ، من قلب مدينة السلام شرم الشيخ، لنقدم للعالم قصة نجاح جديدة لمصر فى قيادة العمل المناخى.

وتعد الشراكة بين وزارة التعاون الدولى وشبكة سى إن إن جزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى – سرد المشاركات الدولية – والذى يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، كقوة دافعة لعرض المشروعات التى يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية فى إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.

وتهدف الحملة إلى الترويج لعدد من المشروعات فى قطاعات مُختلفة منها التحول إلى الاقتصاد الدائرى والمستدام، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح أكثر استدامة، والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز سوق العمل وتمكين الفتيات فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال إنتاج عدد من الأفلام وترويجها إعلاميًا، وعرضها على شبكة سى إن إن الدولية، ومنصاتها الرقمية، بما يعكس تنوع المشروعات التى يتم تنفيذها مع شركاء التنمية.