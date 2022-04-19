عاجل- الظواهر الجوية بطقس الأربعاء إلى الاثنين (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وذكر الخبراء، أن الظواهر الجوية تتمثل فى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، فيما من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 23 13

وادى النطرون 24 14

طنطا 24 15

شبين الكوم 25 14

دمنهور 24 15

بلطيم 22 14

مطروح 20 13

السلوم 21 14

سيوة 25 14

بورسعيد 21 16

دمياط 22 16

الزقازيق 26 15

المنصورة 24 14

الاسماعيلية 26 15

السويس 26 15

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 25 16

نخل 23 16

نويبع 26 20

طابا 24 20

كاترين 25 11

الطور 29 21

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 29 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 26 17

بنى سويف 26 14

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 28 16

قنا 31 19

الأقصر 32 19

أسوان 34 20

ادفو 33 21

أبوسمبل 33 21

الوادى الجديد 32 17

الشلاتين 32 17

أبو رماد 33 16

حلايب 28 17

رأس حدربة 27 16

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