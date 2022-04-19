وزير الزراعة: مصر تدعم الاستثمار الأجنبى فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - كما تم خلال اللقاء بحث الجدول الزمنى لافتتاح المصنع المقام على مساحة 200 فدان، والذى يشمل خطى إنتاج بطاقة نحو 36 ألف طن سكر يوميا (18 ألف طن لكل خط)، والمزمع افتتاح الخط الأول فى شهر مايو القادم، حيث يستوعب المصنع 900 ألف طن بنجر سنويا (500 ألف من إنتاج الأرض التابعة للشركة و400 ألف من خلال الزراعة التعاقدية مع مزارعى البنجر).

كما تناول اللقاء أيضا الموقف التنفيذى لاستصلاح واستزراع 180 ألف فدان التابعة للشركة والمستهدف زراعتها بالبنجر باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا الرى والزراعة.

وأكد وزير الزراعة - خلال اللقاء - أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الأجنبى فى كافة المجالات وخاصة الزراعية، مشيرا إلى أن الاستثمار فى مصر آمن وواعد.

ووجه القصير بتقديم كافة الدعم للمشروع الذى يعتبر نموذجا يحتذى للمشروعات الإنتاجية والذى يسهم فى توفير فرص عمل، وكذلك انتاج سلعة استراتيجية هامة، كما وجه بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية من خلال معهد المحاصيل السكرية، وكذلك مجلس المحاصيل السكرية ومعهد الأراضى والمياه، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الزراعة التقاعدية بين وزارة الزراعة متمثلة فى مركز الزراعة التعاقدية والشركة والبنك الزراعى والمزارعين.

كما أكد وزير الزراعة ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتفل البنجر فى صناعة الأعلاف من خلال التعاون مع معهد الإنتاج الحيوانى والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف.