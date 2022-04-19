وزير النقل: 1.7 تريليون جنيه تكلفة مشروعات الوزارة من 2014 وحتى 2024

جدة - نرمين السيد - وإلى نص الكلمة:

الأستاذة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

السادة ممثلى الشبكة الإخبارية العالمية CNN

السيدات والسادة الحضور الكــرام

يطيب لى فى بداية كلمتى أن أعرب عن بالغ سعادتى للمشاركة فى حفل إطلاق الشراكة بين وزارة التعاون الدولى والشبكة الإخبارية العالمية المتميزة CNN وحيث تعد وزارة التعاون الدولى هى بوابة الحكومة المصرية فى تحقيق الشراكة مع الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 203.

منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إشارة البدء لخطة بناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف فى كافة ربوع الوطن لتنفيذها من خلال مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات لتحقق التقدم والتنمية بالبلاد وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل النصيب الأكبر من تلك الخطة، و مما انعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحرى فى تقارير التنافسية الدولية.

إن رؤية وزارة النقل فى تخطيط وتنفيذ مشروعاتها لا تقتصر على مفهوم نقل الركاب والبضائع بل تتخطى ذلك إلى المشاركة فى التنمية المستدامة الشاملة للدولة من خلال توفير شبكات النقل المختلفة وخاصة النقل الأخضر المستدام صديق البيئة وتكاملها لخدمة متطلبات التنمية فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة (الطرق والكبارى – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائى – الموانئ البحرية – النقل النهرى – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية) وتبلغ إجمالى تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 حوالى 1,7 تريليون جنيه.

وتجدر الإشارة إلى الدور الكبير للشراكة مع الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية فى تنفيذ العديد من مشروعات خطة تطوير وتحديث عناصر منظومة النقل وأهمها مشروعات الجر الكهربائى لتطوير منظومة النقل الجماعى فى القاهرة والإسكندرية ومشروعات تطوير البنية الأساسية والوحدات المتحركة على شبكة السكك الحديدية وذلك على النحو الآتى:

مشروعات الشراكة مع حكومة الصين:

-خط القطار الكهربائى الخفيفLRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 103,3 كيلومتر.

مشروعات الشراكة مع حكومة فرنسا:

- تطوير واعادة تأهيل الخطين الاول والثانى واستكمال الخط الثالث لمترو الانفاق

- توريد عدد 55 قطار للتشغيل على الخط الأول لمترو الأنفاق .

جارى التفاوض على تنفيذ أعمال الأنظمة الكهروميكانيكية بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط السادس لمترو الأنفاق.

مشروعات الشراكة مع حكومة كوريا الجنوبية:

- توريد عدد 32 قطار للتشغيل على الخط الثالث لمترو الأنفاق.

- تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد نجع حمادى - الأقصر – أسوان.

- تصنيع عدد 320 عربة مترو للخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركة نيرك بشرق بورسعيد وهذا نموذج واضح وشراكة واضحة للتعاون بين القطاعين الخاص المصرى والدولى.

مشروعات الشراكة مع حكومة إسبانيا:

- إعادة تأهيل عدد 23 قطار للخط الأول لمترو الأنفاق.

- اعادة تأهيل عدد 35 قطار للخط الثانى لمترو الأنفاق.

- ازدواج وكهربة الإشارات خط سكة حديد قليوب – منوف – طنطا.

- ازدواج وكهربة الإشارات خط سكة حديد قليوب – شبين القناطر – الزقازيق.

- ازدواج وكهربة الإشارات خط سكة حديد طنطا – ميت غمر - الزقازيق.

مشروعات الشراكة مع حكومة النمسا:

- تم توريد عدد 12 ماكينة لتجديدات وصيانة السكة.

- جار توريد عدد 4 ماكينات لتجديدات وصيانة السكة.

- جار التفاوض لتوريد عدد 38 ماكينة لتجديدات وصيانة السكة لشبكة القطار الكهربائى السريع.

مشروعات الشراكة مع البنك الدولى:

- تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (إسكندرية- القاهرة - نجع حمادى).

مشروعات الشراكة مع بنك الاستثمار الأوربى EIB والوكالة الفرنسية للتنمية AFD:

- المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

- إعادة تأهيل ترام الرمل بمدينة الإسكندرية.

- مترو أبو قير (الإسكندرية – محطة مصر).

- تطوير نظم الإشارات وازدواج خط سكة حديد طنطا – المنصورة- دمياط.

مشروعات الشراكة مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوربى EBRD:

- مترو أبو قير ( الإسكندرية – محطة مصر).

- توريد 100 جرار جديد لدعم أسطول الجرارات بالسكة الحديد.

- توريد عدد 6 قطارات للتشغيل على الخط الثانى لمترو الأنفاق.

- توريد عدد 6 قطارات متكاملة لشبكة السكك الحديدية.

مشروعات الشراكة مع شركة سيمنز العالمية:

- إنشاء شبكة خطوط القطار الكهربائى السريع بإجمالى حوالى 2000 كم:

الخط الأول : السخنة – مرسى مطروح – الفيوم بطول 660 كم.

الخط الثانى: الفيوم/بنى سويف – الأقصر– أسوان– أبوسمبل بطول 1100 كم.

الخط الثالث: قنا – الغردقة – سفاجا بطول 225 كم.

وفى ختام كلمتى أتوجه بخالص الشكر على حسن استماعكم مع خالص تمنياتى فى أن تحقق هذه الشراكة بين وزارة التعاون الدولى والشبكة الإخبارية العالمية CNN إبراز المجهودات الكبيرة والطفرة النوعية فى المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال الشراكات بين الدولة المصرية والدول والحكومات الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية فى مختلف المجالات والتى لها تأثير إيجابى على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.