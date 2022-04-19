عاجل- بيان حكومى بشأن جدول امتحانات أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى. وشددت على أنه فور الانتهاء من وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى، سيتم الإعلان عنها فى بيان رسمى صادر عن الوزارة، كما سيتم إتاحتها على الموقع الرسمى للوزارة عبر الرابط التالى "من هنا"، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار والجداول المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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