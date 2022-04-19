/692983/بالصور-الأهلي-يعلن-تجديد-عبد-السلام-لاعب-كرة-الطائرة

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وأوضح العوضي أن عبدالله وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي، مشيدًا بعطائه مع رجال الطائرة خلال الفترة الماضية.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

فيما حقق النادي الأهلي الفوز الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام، وأهدر خلالها المارد الأحمر فوزاً كبيراً بعدما أهدر ركلة جزاء وفرصا بالجملة.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.

فيما استطاع محمد زريدة، تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضاع للشوط الأول.

واحتسب حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تصدي مروان هدهودي لاعب الرجاء للكرة ومنعه دخولها المرمى، ليقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء وطرد لاعب الرجاء.

وفشل عمرو السولية في تسجيل ركلة الجزاء، بعد تألق حارس الرجاء أنيس الزنيتي وتصديه للكرة، كما فشل الأهلي في تسجيل جميع الفرص التي أتيحت له.

كما شهدت المباراة تألق اللاعب أحمد عبد القادر، الذي تلاعب بدفاعات الرجاء المغربي، وكاد يحرز هدفًا رائعًا لولا اصطدام الكرة بالمدافع وخروجها إلى ركلة ركنية.

تشكيل النادي الأهلي

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم- ايمن اشرف -محمد عبدالمنعم -محمد هاني

فى خط الوسط: السولية - ديانج

خط الهجوم: عبدالقادر - بيرسي تاو - الشحات - محمد شريف

وقام المدير الفني بإجراء تعديلات على التشكيل مع انطلاق الشوط الثاني، بدخول حمدي فتحي وخروج أليو ديانج، ودخول طاهر محمد وخروج حسين الشحات، ودخول وليد سليمان وخروج محمد عبد المنعم.