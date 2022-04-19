/692979/النائبة-جيهان-البيومي-تنتقد-أداء-الهيئات-الاقتصادية-بمناقشات-الحساب-الختامي-20-21-مليارات-بتتصرف-دون-جدوي

قدمت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنةالتعليم بمجلس النواب، الشكر للجنة الخطة والموازنة علي إعدادها التقرير الخاص بالحساب الختامي لعام 2020\23021، متسائلة كيف تمنح الحكومة الهيئات الاقتصادية كل عام العديد من المليارات وفي المقابل يتم تقديم حساب ختامي يوضح أن هناك عجز في الأداء الخاص الهيئات الاقتصادية؟

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة الحساب الختامي لعام 2020\2021.

النائبة جيهان البيومي تنتقد أداء الهيئات الاقتصاديةبمناقشات الحساب الختامي 20-21

وأضافت البيومي، أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يطالبون علي مدار أعوام متتالية زيادة الحد الأقصي للأجور ولم تستمتع الحكومة لهذا النداء، لافتة أن الجهاز المركزي للمحاسابات قام بتبليغ الجامعات بخصم 200% من مرتبات أعضاء هيئة التدريس، فبدلا من زيادة الأجور تم خصم ما يقرب من 200جنيه.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: علي الرغم أن أعضاء هيئة التدريس يعتبرون الفئة التي تؤدي مهامها الوظيفي بنسبة 100%، لافتة أن هذا الهيئة تنجح في إعداد الشباب والخريجين وبالتالي فهي لا تقدم أي خسارة، كما أنها المسئولة عن إعداد الكوادر البشرية، متمنية من وزارةالمالية التي تمنح الهيئات الاقتصادية العديد من الملايين وفي النهاية يتضح وجود عجز في الموازنة، أن تزيد من أجور أعضاء هيئة التدريس.